Пекарня, склад горючего и полевой госпиталь - задачи учения ОДКБ "Эшелон"

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопросы организации материально-технического обеспечения формирований КСОР ОДКБ в ходе совместной операции по локализации вооруженного конфликта отработаны на втором этапе специального учения "Эшелон-2019" с силами и средствами материально-технического обеспечения государств – членов ОДКБ, которое проходит в Нижегородской области России, сообщили БЕЛТА в объединенном пресс-центре учения.

В частности, подразделения сводного батальона материально-технического обеспечения отработали развертывание полевого склада горючего на местности. С использованием трубоукладочных машин от станции выгрузки на полевой склад горючего был проложен полевой трубопровод протяженностью более 5 км. На этом уникальном объекте военной инфраструктуры единовременно может содержаться до 600 куб.м топлива и до 10 т масел и смазок.

"На следующем участке отделение подвижного хлебозавода в течение двух часов наладило полный цикл производства хлеба, - рассказали в пресс-центре. - Военнослужащие бригады материально-технического обеспечения испекли более 7 т свежего хлеба. Такой объем позволил обеспечить хлебом две дивизии, что, к примеру, соответствует суточной потребности жителей небольшого районного центра".

Широкий спектр задач отработали военные медики. На полигоне была развернута пневмокаркасная медицинская рота на 50 мест. На период учения медицинская рота была усилена специализированной врачебной бригадой. В ходе ведения условных боевых действий отрабатывались вопросы эвакуации раненых с поля боя, их прием, сортировка и оказание медицинской помощи. Пропускная способность медицинской роты, специалисты которой могут оказывать квалифицированную медицинскую помощь с элементами специализированной, - до двухсот раненых в сутки.

Другие подразделения и части отрабатывали вопросы восполнения расхода ракет, боеприпасов и других материальных средств, а также организации обслуживания и ремонта вооружения и военной техники.

"Никаких условностей в ходе практической отработки вводных учения нет: все подразделения действуют в полном составе и в полном объеме выполняют поставленные задачи", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, посетивший сегодня различные участки полигона, на которых отрабатывались учебно-боевые задачи.

Он также дал оценку действиям подразделений. "Уровень подготовки личного состава очень высокий, - констатировал Анатолий Сидоров. - В учении принимают участие представители всех шести государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Совместная работа будет способствовать совершенствованию системы материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ".

В учении принимают участие военнослужащие Беларуси, Армении, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ: всего около 900 человек, а также более 250 единиц техники. Специальное учение "Эшелон – 2019" проводится в рамках единого замысла совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство – 2019".-0-