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Общество
11 ноября 2019, 09:00

"Пекин": старт продаж нового дома и последний шанс воспользоваться 10-летней рассрочкой

Сегодня в многофункциональном комплексе "Минск Мир" стартуют продажи квартир нового дома – "Пекин", который расположен в известном и пользующимся большим спросом квартале Чемпионов. Судите сами – в доме "Рио-де-Жанейро" свободных квартир уже нет, а "Сидней Люкс" и "Сочи" продаются очень активно. Теперь есть возможность приобрести квартиры и в доме "Пекин". До конца года – с 10-летней рассрочкой!

Квартал Чемпионов во многом необычен.

Во-первых, все дома, возводимые по индивидуальным проектам, посвящены столицам Олимпиад, на которых белорусские атлеты становились чемпионами. Не случайно именно здесь решили приобрести квартиры многие известные спортсмены, и вполне вероятно, что вашим соседом по лестничной площадке будет обладатель олимпийской медали или чемпионка мира.

Во-вторых, именно здесь во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии была заложена капсула с обращением к потомкам – жителям красивого и современного квартала в самом масштабном комплексе Европы.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам
В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

В-третьих, покупателей привлекает развитая инфраструктура квартала. Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро "Аэродромная". С двух сторон – широкие улицы, которые позволяют мгновенно, всего за несколько минут очутиться на площади Независимости.

Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро "Аэродромная"
Буквально в нескольких шагах – строящаяся станция метро "Аэродромная"

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха. В соседнем квартале – многоуровневый вместительный автомобильный паркинг, а внутриквартальная территория будет свободна от присутствия машин.

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком
Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком

В шаговой доступности будет возведен Международный финансовый центр, строительство которого начнется уже в декабре. МФЦ MinskWorld – это не только миллиардные инвестиции в экономики страны, но и создание множества новых рабочих мест. Так что вполне возможно, что покупка квартиры в таком квартале – это еще и возможность в будущем жить рядом с местом престижной работы!

Международный финансовый центр
Международный финансовый центр

Еще одна отличная новость – неподалеку будет разбит огромный современный парк. Прохлада зелени, возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада и назначить романтическое свидание на дальней алее – такие замечательные перспективы обрадуют жителей квартала всех возрастов!

Дом "Пекин" – пятисекционный, угловой, два крыла которого выходят на две стороны квартала, в самой высокой точке – 25 этажей. Здесь будет построено 708 квартир – от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, а значит, в шаговой доступности у жителей дома будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг.

Дом "Пекин"
Дом "Пекин"

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

Все квартиры – свободной планировки. Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит огромное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байкбоксы. Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS доставят даже на 25 этаж быстро и без проблем. А совмененные домофонные системы – обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком
Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS
Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Приобрести собственное жилье в престижном квартале Чемпионов могут многие семьи со стабильным доходом.

На скидки в доме "Пекин" могут рассчитываать как многодетные семьи, так и спортсмены, прославившие Беларусь на международных аренах, а также те, кто внесет единовременный платеж за приобретаемую квартиру.

Для тех, кто захочет приобрести квартиру в кредит, у застройщика есть выгодные партнерские программы с четырьмя ведущими банками страны. Первый взнос – от 10%, а срок кредита – до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

А вот тем, кто рассчитывал на приобретение квартиры с помощью рассрочки от застройщика сроком на 10 лет, надо поторопиться! Программа рассрочки, которая почти целый год радовала покупателей, завершается 31 декабря, и "Пекин", а также другие дома комплекса "Минск Мир", в которых остались свободные квартиры – это последний шанс воспользоваться этим удобнейшим финансовым инструментом. Напомним, что при покупке в рассрочку необходим первый взнос в размере 30% стоимости квартиры, который можно оплатить в том числе с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вылпчивается равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Выплаты при этом для покупателя оказываются сопоставимыми с ценами на арендное жилье в столице.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме "Пекин" в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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