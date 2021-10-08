Пенитенциарные службы стран СНГ активизируют взаимодействие по борьбе с терроризмом

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств - участников СНГ состоялось сегодня в Чолпон-Ате (Кыргызстан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии, которое проходило в формате видео-конференц-связи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и ОБСЕ.

Члены совета подвели итоги выполнения решений своего предыдущего заседания и реализации плана работы на 2021 год. Своим опытом работы в пенитенциарной сфере поделились представители Государственной службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызстана.

Представители стран Содружества обменялись информацией о ситуации в пенитенциарной сфере в государствах и об основных направлениях взаимодействия в ней. Отмечены положительные результаты, а также обозначены проблемные вопросы и перспективы сотрудничества. Участники заседания решили продолжить работу по выполнению мероприятий, предусмотренных программами сотрудничества стран СНГ в правоохранительной сфере. Секретариату совета поручено принять участие в разработке и согласовании проекта программы сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2023-2025 годы.

Члены совета также обсудили вопросы сотрудничества в области подготовки кадров, пути дальнейшего совершенствования отраслевого взаимодействия с учетом нарастания многоплановых вызовов и угроз безопасности на пространстве Содружества. Отмечалось, что в перспективе совет намерен последовательно реализовывать меры, направленные на обеспечение безопасности в местах лишения свободы и борьбу с преступностью с использованием современных достижений науки и техники, гармонизацию пенитенциарного законодательства, реализацию комплекса согласованных оперативно-профилактических мероприятий, совершенствование механизма передачи осужденных к лишению свободы в государства, гражданами которых они являются.

Совет утвердил проекты положений о проведении международного дистанционного турнира по гиревому спорту и шахматного онлайн-турнира среди осужденных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях государств СНГ. Состязания решено провести в IV квартале этого года.

Планируется, что следующее заседание Совета руководителей пенитенциарных служб пройдет в 2022 году в Таджикистане.-0-