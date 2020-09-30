Пенсии в Беларуси получают 2,5 млн человек - Минтруда

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси получателями пенсий являются 2,5 млн человек, при этом около четверти пенсионеров продолжают работать. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной Дню пожилых людей, заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

Особенно важная социальная миссия государства - пенсионное обеспечение. "Сегодня 2,5 млн человек в нашей стране получают пенсии (в это число входят и люди с инвалидностью, а пенсионеров по возрасту - 2 млн 32 тыс.). Несмотря на различные социально-экономические изменения, выплата пенсий осуществляется регулярно всем, кому она полагается. И в установленные дни", - сказал замминистра.

По данным на сентябрь, средний размер трудовой пенсии по возрасту составлял Br473,82. Продолжается выплата надбавок и повышений, с учетом которых в том числе индивидуальный размер пенсионных выплат для каждого получателя отличается.

"Часть пенсионеров продолжают работать. На сентябрь таких было более 600 тыс., то есть чуть более 24%. Думаю, это позитивный момент. Лишь бы было желание пожилого человека", - подчеркнул Александр Румак. Он добавил, что обеспечение условий для того, чтобы пожилые граждане как можно дольше могли продолжать трудовую деятельность, если желают этого, станет одним из важных направлений работы в предложенной стратегии "Достойное долголетие - 2030".

"Пожилые люди - это не только социальные выплаты. Это практически все стороны нашей жизни: и здравоохранение, и учреждения культуры, спорта и туризма, которые должны учитывать потребности пожилых, и доступность транспорта для всех категорий населения. С учетом этой проблематики Минтруда и соцзащиты вместе с заинтересованными разработан проект национальной стратегии "Достойное долголетие - 2030", - рассказал Александр Румак.

На случай различных жизненных обстоятельств у пожилых в Беларуси развита система господдержки. В среднем 10 тыс. человек ежегодно получают либо ежемесячные, либо единовременные пособия в рамах государственной адресной помощи. Кроме того, в последние годы Минтруда перешло на выявительный принцип работы: соцслужба ежегодно проводит обследование условий жизни, потребности пожилых граждан и инвалидов, прежде всего одиноких и одиноко проживающих. Каждый год около 200 тыс. человек оказываются в поле зрения специалистов. В первом полугодии 2020-го обследованы условия жизни более 140 тыс. человек. И с учетом заявок людей местные исполнительные и распорядительные органы помогают, например, в ремонте жилых помещений.

Развивается система социальных услуг, в которую вносятся изменения в соответствии с требованиями времени. Наиболее востребованы социальные услуги на дому. Численность их потребителей растет ежегодно более чем на один процентный пункт. Сегодня 95,5 тыс. граждан в Беларуси получают услуги на дому. Александр Румак обратил внимание на доступность социальных услуг: стоимость их минимальна даже для тех получателей, которые имеют близких родственников, способных за ними ухаживать. Для отдельных категорий граждан такая помощь бесплатна.-0-