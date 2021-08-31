Пенсия по возрасту при максимальных показателях стажа и заработка с 1 сентября составит Br924

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. C 1 сентября трудовые пенсии повышаются на 7%, размер пенсии по возрасту будет варьироваться от Br293 до Br924 при минимальных и максимальных показателях стажа и заработка. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

"В соответствии с указом Президента №317 "О повышении пенсий" повышаются на 7% все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, - напомнили в Минтруда и соцзащиты. - Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит почти Br545 и увеличится по сравнению с августом 2021 года на Br33, с сентябрем 2020-го - на Br59".

Специалисты ведомства подчеркнули, что, поскольку у каждого пенсионера свои показатели стажа и заработка, то увеличение номинального размера пенсии у каждого будет свое.

Пенсия по возрасту неработающего пенсионера в сентябре составит Br924 - при максимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии. Это стаж не менее 45 лет у мужчины, 40 лет - у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 5,0 и выше (500% от средней зарплаты по стране).

При стаже не менее 43 лет у мужчины, 38 лет у женщины и индивидуальном коэффициенте заработка 1,0 (в размере средней зарплаты по стране) пенсия по возрасту достигнет Br545.

И всего Br293 составит сумма выплат при минимальных показателях стажа и заработка, принятых для исчисления пенсии, то есть 25 лет у мужчины, 20 лет у женщины и индивидуальный коэффициент заработка 0,64 и ниже (менее 64% от средней зарплаты по стране).

Пенсии будут перерассчитаны почти 2,4 млн пенсионерам.

На повышение пенсий по указу до конца года будет направлено Br306,8 млн. Всего в 2021 году на выплату пенсий будет направлено порядка Br14,8 млрд (в среднем в месяц Br1,2 млрд).-0-