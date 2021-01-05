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Общество
05 января 2021, 08:49

Пенсионный возраст в Беларуси. Новые данные на 2021 год


Пенсионный возраст в Беларуси

Пенсионный возраст в Беларуси – это количество лет, по достижении которых гражданин получает право на заслуженный отдых и начисление пенсии по возрасту.

Указ Президента Республики Беларусь №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» от 11 апреля 2016 года предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста.

Согласно этому документу, с 1 января 2017 года общеустановленный пенсионный возраст в стране повышается ежегодно на 6 месяцев на протяжении шести лет, и к 2022 году достигнет отметок 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Благодаря увеличению пенсионного возраста количество пенсионеров сокращается, что дает возможность увеличивать пенсии более высокими темпами, чем даже заработную плату. В настоящее время в Беларуси живут около 2,5 млн пенсионеров по возрасту.

Пенсионный возраст в Беларуси 2021

Таким образом, выход на пенсию в Беларуси происходит:

    до 2017 года – у мужчин в 60 лет, у женщин в 55 лет;

·        с 1 января 2017 года – у мужчин в 60 лет и 6 месяцев, у женщин в 55 лет и 6 месяцев;

·        с 1 января 2018 года – у мужчин в 61 год, у женщин в 56 лет;

·        с 1 января 2019 года – у мужчин в 61 год и 6 месяцев, у женщин в 56 лет и 6 месяцев;

·        с 1 января 2020 года – у мужчин в 62 года, у женщин в 57 лет;

·        с 1 января 2021 года – у мужчин в 62 года и 6 месяцев, у женщин - 57 лет и 6 месяцев;

·        с 1 января 2022 года – у мужчин в 63 года, у женщин в 58 лет.

Указом также предусмотрено аналогичное увеличение возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за выслугу лет (за 6 лет на 3 года).

Стоит отметить, что размер пенсии зависит от стажа трудовой деятельности и уровня заработной платы, с которой человек уходит на пенсию. Также существуют понятия «трудовой стаж» и «страховой стаж», и важно понимать их различия.

Общий трудовой стаж– это период трудовой, предпринимательской, общественной и иной деятельности, установленной законодательством.

Страховой стаж– это продолжительность только того времени трудовой деятельности, на протяжении которого производились обязательные страховые отчисления в государственный бюджет.

Человек, который не накопил требуемый стаж, может претендовать на социальную пенсию. Однако назначена она будет по достижении мужчинами возраста 65 лет, женщинами – 60 лет.

Минимальный страховой стаж для назначения пенсии по возрасту (как и пенсионный возраст) ежегодно увеличивается. Согласно Указу Президента Беларуси Александра Лукашенко №534 от 31 декабря 2015 года «О вопросах социального обеспечения», право на трудовую пенсию по возрасту имеют граждане, накопившие социальный стаж не менее 15,5 лет. А начиная с 1 января 2017 года данный стаж увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.

Какой пенсионный возраст у мужчин и женщин в Беларуси

Право на трудовую пенсию в Беларуси имеют граждане, накопившие страховой стаж:

·        В 2017 году – минимум 16 лет:

·        В 2018 году – минимум 16,5 лет;

·        В 2019 году – минимум 17 лет;

·        В 2020 году – минимум 17,5 лет;

·        В 2021 году – минимум 18 лет;

·        В 2022 году – минимум 18,5 лет:

·        В 2023 году – минимум 19 лет;

·        В 2024 году – минимум 19,5 лет;

·        В 2025 году – минимум 20 лет.

18 мая 2020 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

Согласно этому документу, предусмотрено с 1 января 2021 года женщинам, родившим четверых детей, засчитывать период нахождения их в декретном отпуске (по уходу за ребенком) в трудовой стаж продолжительностью до 12 лет в общей сложности (до 1 января 2021 года – максимум был 9 лет). Назначать им трудовые пенсии при наличии стажа работы не менее 20 лет и страхового стажа не менее 10 лет (до 1 января 2021 года – было не менее 17 лет 6 месяцев).

Также согласно указу, с 1 января 2021 годаинвалидам I и II группы, имеющим инвалидность более 10 лет, будут снижены требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту (пропорционально времени нахождения на инвалидности).Инвалидам с детства на 5 лет снизятся требования к продолжительности трудового стажа для получения права на досрочную пенсию по возрасту (для женщин – с 20 до 15 лет, для мужчин – с 25 до 20 лет).Кроме того, родителям детей-инвалидов с тяжелой степенью утраты здоровья, длительное время осуществлявшим уход за ними (не менее 20 лет), будет повышен размер социальной пенсии до уровня, сопоставимого с минимальной пенсией по возрасту.

Указом предусмотрено также, что работникам с неполным страховым стажем (свыше 10 лет, но менее требуемого) с 1 января 2021 годабудут взамен социальной пенсии назначать трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. При этом женщинам такая пенсия будет назначаться при достижении 60 лет, а мужчинам - 65 лет, как это предусмотрено для социальной пенсии.

Также Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 февраля 2020 года подписал Указ №48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве». Согласно этому документу военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. А это значит, что этот период будет включен в страховой стаж, который необходим для права получения трудовой пенсии.

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