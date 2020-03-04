Перебои в работе инфосистем Витебской, Минских региональной и центральной таможен возможны 5 марта

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перебои в работе информационных систем Минской региональной, Минской центральной и Витебской таможен возможны утром 5 марта, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В связи с регламентными работами по обслуживанию телекоммуникационного оборудования возможны перебои в работе информационных систем Минской центральной, Минской региональной и Витебской таможен с 8.00 по 10.00 5 марта", - говорится в сообщении.

ГТК просит учесть эту информацию при пересечении границы.-0-