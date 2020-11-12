Переболевшая COVID-19: важно соблюдать все меры предосторожности

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Беларуси переживают вторую волну COVID-19: врачи ежедневно регистрируют сотни новых случаев заражения. Недавно в числе заболевших оказалась и Ольга Гладкая из Минска. В беседе с корреспондентом БЕЛТА она рассказала, как переболела коронавирусом.

"Моя сестра решила отпраздновать день рождения. Чтобы свести риск заражения коронавирусом к минимуму, собрала узкий круг друзей. Как оказалось впоследствии, это не сработало. Спустя несколько дней после праздника все шесть человек, которые пришли на семейное торжество, обнаружили у себя признаки COVID-19. Все заболели с разницей в несколько дней. Это стало неожиданностью, потому что при встрече знакомые были здоровы. Лично у меня сначала появилась головная боль, которая мучила и днем, и ночью, а потом поднялась температура. Тогда решила записаться на прием к терапевту в частный медицинский центр, там поставили диагноз "ОРВИ". Но через пять дней я перестала чувствовать запахи, а по мазку у сестры подтвердился коронавирус. Тогда я решила серьезно проверить свое здоровье", - рассказывает собеседница.

Различные анализы, которые периодически сдавала девушка не указывали на заболевание, но признаки COVID-19 определенно были. Чуть позже Ольга решила сдать тест на антитела. Оказалось, действительно переболела.

"Очень важно прислушиваться к организму. В первую очередь мы сами должны заботиться о своем здоровье. Болезнь необычная. Она не изучена до конца. Есть определенный набор стандартных симптомов, но могут присутствовать и индивидуальные признаки COVID-19. Это как с тем, что одни легко и малозаметно переносят вирус, другие перестают чувствовать запахи и мучаются кашлем, а некоторые и вовсе попадают в больницу", - замечает Ольга.

Вспоминая весь цикл своей болезни, девушка рассказывает: сначала чувствовала слабость и ломоту в теле, а потом появились повышенное давление и кашель. Мучила бессонница, которая также беспокоила знакомых Ольги с подтвержденным коронавирусом. "Порой создавалось впечатление, будто в организме что-то сломалось. Например, когда пила кофе, что-то ела, совершенно не ощущала вкуса", - рассказала собеседница.

Симптомы стали исчезать по ходу лечения. Весь процесс занял несколько недель. В этот период Ольга принимала таблетки горстями. По советам врачей полоскала горло и пила много теплой жидкости. "С докторами проблем практически не возникало. Терапевт старалась всегда хорошо осмотреть, постоянно давала советы и терпеливо отвечала на мои вопросы, которых было очень много", - подчеркнула Ольга Гладкая.

Сейчас девушка восстанавливается, но ее все еще мучают боль в горле и кашель. К тому же проявились хронические заболевания. "Иммунитет подорван и требует длительного восстановления. И это с учетом того, что несколько сезонов я активно принимала витамины. Мне кажется, если бы организм был истощен перед заражением, болезнь протекала бы намного хуже", - замечает собеседница.

Ольга подчеркивает, что важно соблюдать все меры предосторожности: не посещать лишний раз людные места, носить маски, использовать антисептик и мыть руки. При сильном недомогании не идти на учебу или работу, а взять отгул и сходить к врачу. "Если нет желания делать это для себя, подумайте о других. Тех, кто после встречи с коронавирусным больным может попасть в больницу и на ИВЛ. Встретиться с друзьями и весело провести время мы еще сможем. Но потом. А сейчас главное - сохранить свое здоровье и жизнь окружающих", - сказала в завершение Ольга Гладкая.-0-