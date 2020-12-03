Переболевший COVID-19: болезнь в семье у всех протекала в разной форме

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время распространения COVID-19 медицинские работники выяснили, что симптоматика коронавируса чрезвычайно разнообразна. Пока одни в легкой форме переносят инфекцию, другие получают осложнения в виде пневмонии. В беседе с корреспондентом БЕЛТА житель столицы Алексей Драгун рассказал, в какой форме COVID-19 протекал в его организме и как отразился на других членах семьи.

"Заболел в начале ноября, хотя соблюдал все меры предосторожности. Старался минимизировать посещение общественных мест, а если и попадал в торговый центр или магазин, всегда надевал маску. Не ездил в городском транспорте, а пользовался исключительно личным автомобилем. Инфекции избежать не удалось, при этом болезнь протекала довольно неприятно", - рассказывает Алексей.

Первые признаки недомогания парень списывал на обычную простуду. Но спустя несколько дней он перестал слышать запахи и чувствовать вкус еды, а вместе с этим появилась сильная утомляемость, боли в теле и даже озлобленность и агрессия к окружающим. "Возможно, на проявление негатива повлияло общее состояние, потому что чувствовал я себя тогда очень плохо. Случалось, что терял сознание, хотя до этого я никогда особо не жаловался на здоровье", - подчеркивает Алексей Драгун.

Тогда парень начал искать способ сдать тест на наличие коронавирусной инфекции. Для начала решил купить его самостоятельно. "Найти в городе экспресс-тесты довольно сложно, потому что люди быстро их разбирают. Мне удалось его приобрести, и после использования за пятнадцать минут стало ясно, что у меня коронавирус", - рассказывает Алексей.

После определения COVID-19 парень начал проходить лечение, которое порекомендовали врачи. Оно ничем не отличалось от того, что прописывают другим больным. Так, через неделю головные боли и ломота в теле у Алексея стали проходить, но способность слышать запахи не вернулась до сих пор. "В семье переболели многие: близкие родственники, девушка и ее родители. У всех инфекция проявлялась по-разному: одни бессимптомно переносили вирус, другие мучились только температурой, которая сбивалась жаропонижающими, а третьи вовсе с пневмонией лежали в больнице. Поэтому при малейших признаках недомогания советую обращать внимание на состояние, не игнорировать его", - отмечает парень.

По мнению минчанина, людям стоит быть начеку. Например, заранее начинать принимать витамины для укрепления иммунитета, что никогда не будет лишним, а также вовремя подключать лечение, когда болезнь настигла. "Важно понимать: если организм слабый, болезнь будет протекать хуже, поэтому нужно подготовить себя и близких к такому испытанию - хотя бы на всякий случай", - подчеркнул в завершение беседы Алексей Драгун.-0-