19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переболевшим COVID-19 рекомендуется привиться от гриппа через месяц после выздоровления. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Вакцинация против гриппа этой осенью более важна, чем когда-либо, уверены медики. С учетом того, что новый коронавирус (SARS-CoV-2) продолжает распространяться среди населения, в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями ожидается совместная циркуляция разных вирусов. Инфицирование может произойти сразу несколькими вирусами, или к уже развившемуся вирусному заболеванию присоединится новое.

Прежде всего, опасность представляет сочетание у человека коронавирусной инфекции COVID-19 и сезонного гриппа. Оба вируса обладают свойством неблагоприятно воздействовать на легочную ткань, вызывая пневмонии.

Противогриппозная вакцина обеспечивает формирование специфического иммунитета против вирусов гриппа А и B. Вместе с тем, есть ряд научных данных о том, что прививка от гриппа может оказать положительный эффект в предупреждении инфекции COVID-19. Вакцинация современными адъювантными вакцинами сопровождается не только формированием специфических антител к штаммам вируса гриппа, но и ранней активацией клеточных механизмов противовирусного иммунного ответа, приводящего к снижению заболеваемости гриппом и ОРИ, и, по всей видимости, коронавирусной инфекцией.

Что касается людей, переболевших коронавирусной инфекцией, им также рекомендуется сделать прививку против гриппа, чтобы предотвратить это заболевание. Министерство здравоохранения рекомендует прививаться не ранее, чем по истечении 30 календарных дней после выздоровления. Медики также обращают внимание на необходимость вакцинации взрослых с хронической обструктивной болезнью легких (вне периода обострения).-0-