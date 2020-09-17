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Общество
17 сентября 2020, 12:03

Перечень административных процедур в службе "Одно окно" значительно расширен

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для удобства граждан, оперативности и доступности значительно расширен перечень административных процедур в службе "Одно окно", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

С недавнего времени в службе "Одно окно" граждане могут решить на 80% больше вопросов, чем раньше. Сегодня через нее выполняется 181 административная процедура. Например, в сфере труда и соцзащиты - это назначение различных пособий, государственной адресной социальной помощи, семейного капитала, пособий по уходу за инвалидами, постановка на очередь и выдача направления в детский сад.

Ряд процедур осуществляется в сфере жилищных правоотношений. Это разрешения об отчуждении объектов недвижимости, земельных участков, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласование перепланировки, самовольной постройки, включение в состав организации застройщиков, предоставление субсидии на строительство (реконструкцию) или покупку жилья, регистрация договора найма жилого помещения, согласование установки антенн. А в сфере архитектуры и строительства - разрешения на возведение домов, согласование проектной документации, продление срока строительства различных объектов.

Кроме этого, за получением ряда справок и иных документов любой гражданин или субъект хозяйствования может обратиться в государственный орган через единый портал электронных услуг, не выходя из дома. В частности, это касается ряда процедур налоговых, таможенных органов, органов пограничной службы, внутренних дел, связи.

В ближайшее время планируется перевести в электронную форму еще некоторые востребованные процедуры. Речь идет о выдаче справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о занимаемом жилом помещении и составе семьи, о месте жительства, о предоставлении одноразовой субсидии на строительство или приобретение жилья. Также это выдача документа о приглашении иностранцев в Беларусь, выдача справки об уплате подоходного налога с физлиц, возврат излишне уплаченных таможенных платежей, ряд процедур в сфере государственной регистрации земельных участков и недвижимости.

Как отметили в Минюсте, основная цель службы "Одно окно" - обеспечить в одном месте прием заявлений об осуществлении админпроцедур и выдачу административных решений по ним. Перечень востребованных процедур постепенно расширяется. Это создает условия для оказания населению государственных услуг максимально доступно, удобно, с минимальной тратой времени и сил при обращении в местные органы власти.-0-

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