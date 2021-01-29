Перечень безрецептурных лекарств временно расширен

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень лекарственных препаратов, реализуемых из аптек без рецепта врача, временно расширен. Это предусмотрено постановлением Министерства здравоохранения №5 от 25 января 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Перечень дополнен лекарственными препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы, гормональными препаратами для лечения заболеваний носа и глаз, а также лечения глаукомы.

В Минздраве пояснили, что эти лекарственные препараты наиболее часто применяются у пожилых пациентов, имеющих хронические заболевания. Указанная категория граждан входит в группу риска, поскольку наиболее восприимчива к заражению инфекцией COVID-19 и наиболее тяжело переносит заболевание.

Чтобы исключить необходимость посещать поликлинику только для выписывания рецептов врача на эти лекарственные препараты, постановлением предоставляется возможность приобретать их за полную стоимость без рецепта. Эта мера вводится временно, на период распространения инфекции COVID-19, уточнили в Минздраве.

Постановление прошло юридическую экспертизу и включено в Национальный реестр правовых актов Беларуси.-0-