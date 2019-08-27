Перечень профильных классов в школах Беларуси расширен

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Перечень профильных классов в школах Беларуси в новом учебном году расширится. Об этом сообщил сегодня журналистам в Витебске министр образования Игорь Карпенко на областной педагогической конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приняли решение, что могут появиться профильные классы IT-направленности. В прошлом году этого не было. Кроме того, узаконили факультативы по военно-патриотическому профилю. Также в этом году появятся первые спортивно-педагогические классы", - сказал министр образования.

"Министерство образования в этом направлении открыто, готово работать и инициативу с мест будет поддерживать", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Касаясь подходов в организации учебного процесса, он отметил, что политика министерства выстраивается прежде всего с учетом интересов детей - так, чтобы качество образования не зависело от места проживания. "И в городе, и в сельской местности дети должны иметь равные возможности для образования и развития, получения жизненных компетенций", - подчеркнул Игорь Карпенко.-0-