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Перечень проводимых в Беларуси судебно-ботанических исследований расширится

Общество 29.03.2019 | 18:25
Фото ГКСЭ
Фото ГКСЭ

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Научно-практическом центре Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) ведутся работы по расширению перечня судебно-ботанических исследований, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Госкомитета Анна Жданова.

Необходимость в проведении экспертных исследований объектов растительного происхождения возникает при расследовании многих преступлений и правонарушений административного характера. В этой связи в ГКСЭ начата активная работа по таким направлениям, как дендрохронология и палинология.

Дендрохронологический анализ имеет важное значение при расследовании правонарушений, связанных с незаконной лесохозяйственной деятельностью, а также с негативным антропогенным воздействием на объекты растительного происхождения. С его помощью можно определить возраст древостоев, установить сроки их гибели или рубки, выявить жизненное состояние, что особенно часто необходимо при падении деревьев на автотранспортные средства, экологические условия произрастания лесного насаждения, а также отождествить территорию, на которой произрастал исследуемый древостой.

Палинологический анализ применяется, когда требуется установить связь между людьми, предметами и местностью, что может быть востребованным по широкому спектру преступлений (от кражи со взломом до убийства). С его помощью можно определить давность (сезон) захоронения тела в пределах года, время пребывания объекта в конкретном районе в пределах года, факт фальсификации меда и др.

По словам Анны Ждановой, Госкомитет нацелен на развитие экспертной деятельности, постоянное повышение качества проведения судебных экспертиз, использование наиболее эффективных методов и методик для содействия раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел. В ГКСЭ проводится более 160 видов (подвидов) экспертиз и исследований. Перед белорусскими экспертами стоит задача внедрять в практику новейшие научные разработки и современные методики.

За время функционирования Госкомитета проведено кардинальное переоснащение экспертных подразделений современным высокотехнологичным оборудованием и программными средствами. Вкупе с высоким профессионализмом судебных экспертов это позволяет изобличать преступников даже по тем следам, исследование которых ранее было невозможным.-0-

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ГКСЭ, исследование
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