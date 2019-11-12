Перечень запрещенных наркотиков и психотропов расширен в Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Беларуси, дополнен двумя новыми позициями, сообщила БЕЛТА официальный представитель Госкомитета судебных экспертиз Анна Жданова.

Это предусмотрено постановлением Минздрава №100 от 11 ноября 2019 года, которое вступает в силу с 13 ноября.

Так, список особо опасных психотропов дополнен двумя новыми психоактивными веществами, выявленными специалистами Госкомитета судебных экспертиз при мониторинге наркоситуации на территории России. Эти вещества относятся к классу синтетических каннабиноидов и являются действующими компонентами спайсов. В республиканский перечень наркотиков они внесены еще до выявления их в Беларуси.

С момента образования Госкомитета по его инициативе республиканский перечень дополнен уже 225 позициями. С апреля 2014 года в Беларуси не зафиксировано ни одного изъятия из оборота так называемых легальных наркотиков. Это свидетельствует об эффективности работы ведомства по внесению новых видов психоактивных веществ в список запрещенных по принципу "на упреждение".-0-