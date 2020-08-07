Перед ответственным выбором…

Управлять страной - огромная ответственность. А еще необходимы большой опыт и знания. Здесь одних собственных представлений и субъективных умозаключений недостаточно. Иначе можно так наломать дров, что целым поколениям придется восстанавливать потери. О чрезвычайной важности текущего политического момента для судьбы Беларуси рассуждает председатель Президиума Национальной академии наук, доктор экономических наук, профессор Владимир Гусаков.

Вспомним бездарный крах социалистической системы или развал Советского Союза, выступающие когда-то балансом и противовесом разгула и вседозволенности однополярного мира. Это были уникальные исторические образования, но подвергшиеся (и до сих пор подвергающиеся) опошлению. Однако, сколько бед и бедствий понесли целые страны и народы от их разрушений, сколько потерь и разорений (?!). Многие не оправились до сих пор, хотя прошло уже три десятилетия. Не случайно устоявшиеся западные демократии при любой смене власти выработали специальные законодательные механизмы (своего рода иммунитет), предотвращающие любые внутренние революционные преобразования. Кто бы ни пришел к власти - курс страны остается прежний, без потрясений. Можно использовать лишь небольшой люфт для совершенствования. Но отталкиваться от достигнутого (а не превращать все в хаос и не начинать опять с нуля).

У нас же все наоборот. Каждый новый претендент на власть предлагает в первую очередь перестроить, а вернее, разрушить то, что было сделано до него. После чего требуются неимоверные усилия, чтобы начать все с начала и поправить положение. В этом убеждаешься опять, когда читаешь предвыборные программы некоторых кандидатов в Президенты. Как можно было составлять такие программы и выходить с ними на суд широкой общественности?! Элементарное незнание основ устройства и развития общества, государства и экономики. Но и это еще, как говорится, наживное. А вот зачем ставить под сомнение целые отрасли и сферы, предлагать разрушить сформировавшиеся экономические уклады, за которыми большие слои и категории населения, и выходить с этими предложениями к этому же населению, поставленному перед неопределенностью (читай перед разрухой и разорением) и просить его о поддержке. Это могут делать только или очень уверенные в себе люди, или наивные и некомпетентные, не знающие элементарных закономерностей цепного развития экономики и общества. Скорее, видимо, второе.

В тоже время у действующего Президента Беларуси программа отличается взвешенностью и результативностью. Все четко, однозначно, понятно и обосновано. Это и объяснимо, он имеет огромный опыт. И не только руководства страной, но и взаимодействия с народом.

Так, когда в 1994 году избиратели поддержали молодого Президента, мы вместе предотвратили развал и растаскивание страны и экономики, взяли курс на строительство государства для народа. Спасли от уничтожения все наши предприятия-флагманы, на которых держится экономика. А по ряду позиций мы стали снабжать весь мир: это карьерные самосвалы, тракторы, калийные удобрения, молочная продукция. В последние годы - программное обеспечение. Заложенный в те годы фундамент политической, духовно-культурной, мировоззренческой определенности сегодня выступает прочной основой социальной стабильности на нашей земле.

Поддержали в 2000 году: в результате преодолели спад объемов производства 90-х и вышли на устойчивые тренды роста. Это позволило за годы суверенного развития почти в 4 раза нарастить объемы промышленного и сельскохозяйственного производства.

То же самое в 2005 году: полностью решили проблему устойчивого продовольственного снабжения и насытили внутренний рынок товарами народного потребления. Экономика страны стала экспортно ориентированной.

Очередной раз в 2010 году: создали благоприятные условия динамичного развития разнообразных форм собственности и хозяйствования. Каждый получил возможность для раскрытия своих способностей, творчества и предпринимательства.

В 2012 году вышли в космос. В 2015-м стали создавать фундамент экономики будущего, нацеленной на передовые достижения. Начали строить атомную электростанцию и создавать биотехнологическую отрасль. Экспорт компьютерных услуг в расчете на душу населения становится выше, чем в США, Южной Корее, Японии.

За эти годы мы смогли выстроить новую независимую и суверенную Беларусь. Страну, которая сейчас признана во всем мире и стала равной среди равных. Воплотили вековую мечту белорусов - "людзьмi звацца"! Сформировали свою белорусскую государственность, обеспечив историческую преемственность и сохранив богатое культурное наследие и нравственные ценности.

По-новому отстроили отрасли и предприятия, вывели их на показатели устойчивого развития. Привели в порядок каждый уголок малой и большой родины. Обрели новый облик большие и малые города. Выстроили сеть агрогородков.

Одним словом, создали красивую, высокоразвитую, культурную и ухоженную страну. Сейчас по всем критериям это современное европейское государство с высокоинтеллектуальным обществом и национальным колоритом. Да, сейчас нам есть чем гордиться - это наша процветающая Беларусь!

В ее основе лежат компоненты национальной идеи - народность, государственность, патриотизм, исходящие из духовно-культурной сути, традиций, самого сердца белорусского народа.

Конечно, было непросто. Потребовались колоссальные усилия, ресурсы, опыт и знания. И мы должны ценить то, что имеем, чего достигли. Мы не должны забывать: мир и благополучие легко разрушить и очень трудно восстановить.

Сегодня перед страной открываются новые горизонты. Можно сказать, мы подготовили стартовую площадку для нового рывка. В основе дальнейшего развития - опережающий рост качества и эффективности. Это логическое продолжение всех предыдущих решений и мер. Мы не должны прерывать преемственность и последовательность устойчивого развития страны и ее экономики.

Знаю, сообща мы сможем противостоять любым кризисам, таким, как коронавирусная пандемия, и не допустить спада отечественного производства. Перед нами стоит амбициозная задача - построение мощной IT-страны. Надо поставить на службу народу все современные достижения науки, техники и технологий.

Для этого должны быть сильная власть и сильный президент. Важно продолжить курс на обеспечение высокого уровня образования, эффективную занятость и постоянный рост качества жизни каждого белоруса.

Главный критерий - соблюдение национальных интересов.

Впереди Всебелорусское народное собрание. Надо основательно готовиться и обсудить ключевые направления развития. Безусловный приоритет - соблюдение интересов и реализация стремлений людей.

Единство власти и народа - источник силы белорусского государства, необходимый залог его успешного развития. Только сохранив это единство, сберегая мир и спокойствие в нашей родной Беларуси, мы обеспечим счастливое будущее. Это выбор для всех. И его призван обеспечить способный, сильный и результативный президент от народа!