Перед современными вызовами белорусам нужно объединиться для сохранения благополучия страны - Абель

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встречая вызовы современности, белорусам очень важно объединиться, чтобы сохранить благополучие нашей страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила член Совета Республики Национального собрания Татьяна Абель.

"На протяжении истории люди на всех континентах и во всех странах объединялись, чтобы вместе решить какую-то задачу, справиться с трудностями. И когда они объединялись, свершалось то, что казалось невозможным. Оно и не было возможно, пока не было единства, - отметила сенатор. - 2021-й в нашей стране объявлен Годом народного единства, а 17 сентября - Днем народного единства. И это своевременные и очень верные решения. Встречая вызовы современности, нам, белорусам, надо объединиться, чтобы сохранить благополучие нашей страны, ее традиции и достижения, а главное - такой хрупкий, не раз завоеванный дорогой ценой мир".

Татьяна Абель считает, что каждая нация уникальна, но именно белорусам присуща неповторимая черта - умение понимать чужую точку зрения. "Неоднократно с самых древних времен именно белорусская земля становилась той примиряющей и объединяющей зоной для разных народов и государств. А это значит, что именно мы должны всеми силами пропагандировать мир на земле. А начинать надо с себя. Сегодня время выбрало нас. Потому Год народного единства - это возможность в очередной раз личным примером показать всему миру основные ценности гуманизма и человеколюбия. Я очень хочу, чтобы каждый проникся тем высоким посылом, который был заложен при объявлении 2021 года Годом народного единства!" - подытожила сенатор. -0-

Только в единстве и согласии, услышав друг друга, мы сможем сохранить независимость - мнение