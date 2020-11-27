27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед выходными ГАИ напомнила водителям и пешеходам о правилах безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В пятницу на автодорогах увеличивается количество транспортных средств, выезжающих за пределы столицы. "Поэтому при интенсивном движении водителям необходимо соблюдать дистанцию, избегать опасных маневров и не нарушать скоростной режим, при этом учитывать погодные и дорожные условия. По прогнозам синоптиков, ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы", - рассказали в ГАИ.

Перед началом поездки необходимо пристегнуться ремнями безопасности как водителям, так и пассажирам. Водителей предупреждают о неминуемом наказании за вождение транспортным средством в нетрезвом виде. Пешеходам следует быть осторожными в дорожном движении, особенно при переходе пешеходных переходов, для безопасности обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.

ГАИ напоминает, что согласно ст. 18.23 ч.2 КоАП административное взыскание в виде штрафа за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии в качестве пешехода или велосипедиста составляет от 3 до 5 базовых величин (1 БВ - Br27).

"Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102. Звонок бесплатный", - добавили в ГАИ -0-