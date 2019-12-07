Передовой опыт Беларуси в области акушерства полезен другим странам - исполнительный директор ЮНФПА

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передовой белорусский опыт в области акушерства и гинекологии полезен другим странам, заявила журналистам заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталия Канем во время посещения РНПЦ "Мать и дитя" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Исполнительный директор ЮНФПА ознакомилась с передовыми технологиями, применяемыми в центре, благодаря которым женщины с осложненным течением беременности родили здоровых детей. "Я хотела бы положительный опыт РНПЦ "Мать и дитя" распространить на другие страны, в частности Латинской Америки, Азии", - сказала Наталия Канем. Она также отметила усилия Минздрава, частного сектора, направленные на обеспечение возможности материнства, успешных родов для всех женщин, которые хотят стать матерями.

Сегодня в РНПЦ прошла торжественная церемония передачи специализированного гинекологического кресла представителям Брестского областного роддома. Современное технологическое оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь с высокой степенью комфорта и удобства для врача и пациента, приобретено за средства, собранные с помощью краудфандинга. Кресло подходит в том числе для людей с инвалидностью, женщин, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата.

"Это специализированное кресло свидетельствует о нашей заботе. Нам не безразлична судьба тех женщин, которые хотят быть матерями вне зависимости от их состояния здоровья. Мы бы хотели обеспечить для них полный спектр возможностей", - сказала Наталия Канем.

ЮНФПА планирует продолжить кампанию по сбору средств от частных спонсоров для приобретения еще четырех подобных кресел, а также другого оборудования в соответствии с текущими потребностями учреждений здравоохранения. Все это будет передано в областные центры.

Беларусь находится на лидирующих позициях в мире в области акушерства и гинекологии. По словам министра здравоохранения Владимира Караника, в частности, за последние 10-15 лет в 4 раза снижено количество абортов, в 3 раза - показатели младенческой смертности (сейчас страна на уровне ведущих стран мира). Беларусь первая в Европейском регионе ВОЗ подтвердила в 2016 году элиминацию передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери ребенку.

"Мы не словах, а на деле стараемся доказывать, что ценна каждая жизнь и каждая женщина имеет право познать радость материнства. Связано ли это с инвалидностью, обусловлено ли травмой или каким-то серьезным заболеванием, наличием ВИЧ-инфекции или других проблем со здоровьем - современные технологии позволяют этим женщинам стать матерями и родить здорового ребенка. - сказал министр. - Мы должны оказать полное содействие и помощь, чтобы это случилось. И здесь совместные усилия бизнеса, общественных организаций, ООН, Минздрава и других органов госуправления дадут наилучшие результаты".

Касаясь в целом сферы здравоохранения, Владимир Караник заметил, что объем государственного финансирования на эти цели в 2020 году будет увеличен на 27%. Средства направят на поддержку сферы материнства и детства, помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование системы лекарственного обеспечения. Будут реализовывать инфраструктурные проекты, чтобы по всей стране обеспечить правило "золотого часа". Это так называемые опорные клиники, оснащенные всем необходимым, что позволит пациентам с самой тяжелой сосудистой или хирургической патологией в течение часа получить квалифицированную медицинскую помощь, пояснил министр.

Визит в Минск исполнительного директора Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) Наталии Канем проходит 6-9 декабря.-0-