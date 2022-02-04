Передовые разработки белорусских ученых представлены на выставке в Академии наук

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке в Национальной академии наук представлены самые передовые разработки белорусских ученых, передает корреспондент БЕЛТА. Участие в выставке приняли работники различных предприятий, университетов и министерств.

На стенде Гродненского государственного аграрного университета можно было увидеть разработки сотрудников местных лабораторий. Проректор университета по научной работе Владимир Горчаков поделился подробностями об открытиях гродненских ученых.

"Мы представляем самые передовые результаты деятельности наших ученых. Масштабные разработки ведутся в области ДНК-технологий. Здесь их продемонстрировать невозможно, но на стенде можно увидеть наши кормовые добавки для различных видов животных и птиц и ветеринарные препараты. Этими разработками занимается большой штат сотрудников нашего университета, более 75% которых имеют высокие научные степени", - рассказал проректор Гродненского аграрного университета.

Он также прокомментировал работу, которая ведется в области ДНК-технологий на базе аграрного университета.

"На биотехнологическом факультете открылся центр, который занимается этим направлением. Мы определяем наличие различных веществ в мясе, молоке и других продуктах животного происхождения. Наши сотрудники могут определить степень родства животных и рассчитать его на несколько поколений. Для проведения ДНК-тестов в наш университет обращаются люди, которым это необходимо", - подвел итог Владимир Горчаков.

Технопарк Белорусского национального технического университета "Политехник" привез на выставку результаты работы в области медицины. Назначение и важность разработок разъяснил инженер технопарка "Политехник" Филипп Семенюк.

"Наш технопарк был открыт в 1996 году и является старейшим в Беларуси. Кроме прочих, у нас есть направление "Полимедтех". Его работники трудятся над открытиями в медицинской науке. В области кардиологии нами разрабатываются приборы для специфических операций на сердце. Мы разрабатываем протезы из титана и нержавеющей стали", - рассказал инженер.

Он продемонстрировал разработки ученых в области кардиологии, которые занимаются сложными специфическими операциями.

"Мы демонстрируем здесь протез, который используется в системе аортального стент-графта. При проведении подобной операции нет необходимости вскрывать грудную клетку, потому что протез вводится через аорту и раскрывается уже в организме. Такие операции проводятся и в нашей стране", - отметил Филипп Семенюк.

Свои наработки продемонстрировали и работники НИИ ПБиЧС. Подробностями о представленных на выставке экспонатах поделился начальник отдела научно-технической информации и маркетинга Сергей Малашенко.

"На нашем стенде представлены передовые разработки для различных органов и подразделений. В частности, экипировка пожарного. Мы применили специальную технологию, благодаря которой световозвращающий элемент может выдерживать высокие температуры. Молния в этой куртке растегивается не только сверху вниз, но и наоборот. Таким образом наши работники при необходимости могут в считанные секунды расстегнуть ее. Эта куртка пошита из специальной ткани, которая позволяет уменьшить ее вес на 800 г. В работе пожарных даже такое облегчение формы имеет огромное значение. На сегодняшний день мы уменьшили вес экипировки примерно на 25%", - объяснил сотрудник НИИ ПБиЧС.

Кроме униформы на стенде были представлены гидранты и карабины с нововведениями, которые также значительно облегчают работу сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций. Одной из передовых технологий стал специальный VR-тренажер.

"Наша последняя разработка - тренажер для пожарного, который внедрен в учебный процесс. Его особенность заключается в возможности обучить наших бойцов правильному тушению пожаров в условиях, приближенных к реальным, без особых затрат", - рассказал Сергей Малашенко.

4 февраля в Национальной академии наук прошли торжества, посвященные 100-летию белорусской академической науки и Дню белорусской науки.-0-

Фото Павла Орловского