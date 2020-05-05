Передвижная фотовыставка "Женское лицо Победы" представлена в парламенте

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Передвижная фотовыставка "Женское лицо Победы" представлена сегодня в Палате представителей. Экспозицию подготовил Белорусский союз женщин совместно с Музеем истории Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Выставка посвящена 75-летию Великой Победы. Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, заместитель председателя БСЖ Лилия Ананич отметила, что представленные фото наглядно иллюстрируют всенародный характер борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. "Героизм наших бойцов на фронтах, вера в победу, самоотверженный труд в тылу врага всех: женщин, детей, стариков - лежат в основе Великой Победы", - подчеркнула парламентарий.

Фото Палаты представителей

"Женщины наравне с мужчинами боролись за свою родину. Они были медсестрами, связными, разведчиками. На их плечах держался быт и тыл", - добавила парламентарий. Только в партизанских отрядах и в подполье Беларуси воевали более 70 тыс. женщин. Жизни бойцов в партизанских отрядах сберегали 570 врачей и более 2 тыс. медсестер. Звания Героя Советского Союза удостоены девять женщин - участников партизанского движения и подполья Беларуси, четыре из них посмертно.

Передвижная фотовыставка демонстрировалась в Минске и регионах страны. "Не могу не вспомнить, когда в моем округе, в Борисове, на одной из фотографий земляки узнали свою Зиночку - Зинаиду Никифоровну Рыдлевскую, в прошлом учительницу, в годы войны медсестру партизанского отряда. Позднее, на презентации выставки в районной библиотеке, состоялась наша с Зинаидой Никифоровной встреча. В партизанском отряде она была вместе с отцом и сестрой. Сегодня Зинаиде Никифоровне 94 года", - рассказала Лилия Ананич.

Еще в 2019-м - в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - БСЖ запустил "Женское лицо Победы". К этому времени союз провел ряд мероприятий, в том числе тематическую конференцию. В ее организации также принимал участие Музей истории Великой Отечественной войны.-0-