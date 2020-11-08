Переизбытка электроэнергии после ввода БелАЭС не будет - Каранкевич

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переизбытка электроэнергии после ввода БелАЭС не будет, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Нет складирования электрической энергии, это неразрывный процесс: произвели ровно столько, сколько потребили", - сказал Виктор Каранкевич. Он отметил, что с учетом ввода БелАЭС "потенциал производства электрической энергии возрастет". На уровне правительства утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению электропотребления реальным сектором экономики. К концу 2025 года или в 2026-м после реализации всех этих проектов объем потребления электрической энергии увеличится на 2,7 млрд киловатт-часов.

Министр отметил, что сейчас реализуется проект по строительству электрокотлов суммарной установленной мощностью 916 МВт. "До конца года все эти электрокотлы будут установлены. - отметил Виктор Каранкевич, добавив, что благодаря этому будет производиться тепло в первую очередь на отопление больших населенных пунктов. "Порядка 1,7 млрд киловатт-часов электрической энергии планируется использовать именно на эти цели. То есть это 10% от всей производимой электрической энергии от атомной электростанции", - отметил он.

Созданы определенные стимулы и к развитию электромобилестроения. В частности, очень интенсивно развивается электрозарядная инфраструктура. "Мы уже к 2020 году должны выйти на 400 электрозарядных станций в целом по стране, которые будут установлены, к концу 2021 года - более 600 электрозарядных станций будут установлены по стране. Если в прошлом году электромобили в целом в стране потребили 2 млн киловатт-часов, то в 2020 году будет значительное увеличение. Прогнозируются цифры до 12 млн киловатт-часов", - сказал он.

Виктор Каранкевич подчеркнул, что атомная электростанция строится для нужд Беларуси, электрическая энергия в первую очередь будет потребляться именно здесь. "В тоже время белорусская энергосистема готова обеспечить поставку электрической энергии и за пределы страны по конкурентным ценам, если такая потребность возникнет", - сказал он.-0-