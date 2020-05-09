Переменная облачность и до +23°С ожидается в Беларуси 10 мая

Фото из архива
9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье по стране будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Ветер будет северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от 1 до 7 градусов тепла, местами до 8-11 градусов. Днем воздух прогреется до 17-23 градусов тепла.-0-