Перенесшим коронавирус можно начинать вакцинацию после полного выздоровления

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перенесшим коронавирусную инфекцию можно начинать вакцинацию против COVID-19 после полного выздоровления. Об этом говорится в рекомендациях для населения, размещенных на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Уточняется, что у людей, перенесших COVID-19, сохраняется риск повторного инфицирования. И если в первые несколько месяцев после перенесенной инфекции этот риск достаточно низкий, то в последующие месяцы он значительно увеличивается. Случаи повторного заболевания регистрируются, в том числе и в Беларуси.

"Вакцинация может быть начата после полного выздоровления после перенесенной инфекции COVID-19. Если заболевание перенесено в среднетяжелой или тяжелой форме, то по решению врача прививку целесообразно провести через 1-4 недели после выздоровления. Но учитывая, что 3-6 месяцев постинфекционный иммунитет наиболее вероятно обеспечит защиту от повторного заболевания, можно отложить начало вакцинации на этот период", - говорится в рекомендациях.

В Минздраве подчеркнули, что тем, кто перенес ранее COVID-19, и тем, кто не сталкивался с возбудителем этой инфекции, необходимо делать прививки. Вакцинация обеспечит более длительную и полноценную защиту от последующего заражения. По данным, полученным в ходе 3-й стадии клинических испытаний вакцины Гам-КОВИД-Вак, установлено, что уровень вируснейтрализующих антител в 1,3-1,5 раза больше у тех, кто был вакцинирован, по сравнению с теми, кто перенес ранее инфекцию.-0-