Перепады температур ожидаются в начале сентября в разных регионах Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкий контраст температур в разных регионах Беларуси ожидается в начале сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Началом осени в климатологии считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в плюс 14 градусов в сторону понижения. В среднем по стране этот переход осуществляется в первой декаде сентября. В этом году начало сентября в Беларуси окажется достаточно контрастным. Теплее всего будет по юго-востоку (в дневные часы от плюс 25 до 31 градуса), на остальной территории страны температура воздуха днем будет находиться в пределах 18-24 градусов, а во вторник по западу при дождливой погоде дневные максимумы не превысят отметку в плюс 15", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 1 сентября, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по юго-западу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков, утром и днем преимущественно по юго-западной части страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов, по юго-востоку - плюс 15-17. Днем термометры покажут от плюс 15 по западу до 27 градусов тепла по юго-востоку.

В среду, 2 сентября, Беларусь окажется на периферии скандинавского антициклона, по западу скажется влияние фронтального раздела. Местами, преимущественно по западной части страны, пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром по юго-западу ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла, днем будет от 19 по северо-западу до 31 градуса по юго-востоку.

В четверг, 3 сентября, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов, в юго-западных районах - плюс 8-11. Днем будет 19-24 градуса тепла, по юго-востоку - плюс 25-29.

В пятницу, 4 сентября, преимущественно по восточной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 17. Днем будет 18-25 градусов тепла.-0-

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