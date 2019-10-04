Перепись населения стартовала в Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси стартовала перепись населения под лозунгом "Взгляд на настоящее - шаг в будущее". На первом этапе можно заполнить опросные листы самостоятельно по интернету, на стационарном участке или даже на своем рабочем месте, если организация использует возможности мобильных участков, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

На сайте Белстата можно подробно ознакомиться со всеми способами переписаться. Для пользователей интернета, пожалуй, наиболее удобным будет заполнить анкету самостоятельно по адресам www.перепись.бел и www.census.by, используя при этом ресурс межбанковской системы идентификации (МСИ). Кстати, это могут сделать как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи МСИ. Первые - войдя с помощью логина и пароля, вторые - через СМС-код (указав свой идентификационный номер и номер мобильного телефона). Пройдя процедуру входа, человек получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения. Останется дополнить его недостающей информацией. Таким образом можно переписать не только себя, но и всю свою семью.

Белстат показал, как пройти перепись по интернету При подготовке к переписи Белстат изучил передовой мировой опыт. Специалисты пришли к выводу, что нет необходимости готовить видеоролик, разъясняющий последовательность прохождения переписи по интернету.

Переписаться по интернету можно только до 18 октября. Параллельно будут работать мобильные стационарные участки по заявкам организаций.

Также с 4 октября начинают работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи - до 30 октября.

Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября. При посещении "неблагополучных адресов" (квартир и домов, где проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, склонные к совершению преступлений, злоупотребляющие спиртным) переписчиков ради их безопасности будут сопровождать милиционеры.

Но и самим гражданам тоже следует помнить о безопасности и не допустить в свой дом мошенников. У настоящих переписчиков при себе должны быть планшет и сумка со специальным логотипом, документы (удостоверение и паспорт). В случае сомнений можно позвонить по единому номеру 8-801-100-31-31 (с любого телефона звонок бесплатный), сообщить данные визитера и убедиться, что этот человек вправе проводить опрос.

По этому номеру, кстати, можно уточнить всю интересующую информацию о проведении переписи населения Беларуси. Либо обратиться к специалистам в чате Национального статистического комитета.

Перепись населения проводится раз в 10 лет. В этом году респондентам предложат ответить на 49 вопросов, в том числе об основных демографических и национально-этнических характеристиках, миграционной активности, образовании, источниках средств к существованию, занятости, количестве детей, жилищных условиях, хозяйственной деятельности.

Первую информацию о численности населения Белстат предоставит в феврале 2020 года, а сведения по самой сложной части опросника - деятельности населения в сфере сельского хозяйства - в июле 2021 года.-0-

Фото Сергея Холодилина