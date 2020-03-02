Перепрофилирование коек в медучреждениях связано с сезонным подъемом ОРИ - Минздрав

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перепрофилирование коек в белорусских медучреждениях связано с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), сообщила журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящий момент мы входим в период ежегодного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Ежегодно это происходит в конце февраля - начале марта или в январе - начале февраля. Практика перепрофилирования коечного фонда организаций здравоохранения под легочную патологию и острые респираторные вирусные заболевания у нас есть ежегодно", - сказала Елена Богдан.

Кроме того, ежегодно в этот период медперсонал медучреждений носит маски, а также ограничивается посещение пациентов. "В момент подъема острых респираторных заболеваний в целом это обычная практика", - добавила начальник главного управления.-0-