Пересечение границы с Литвой через "Привалку" может быть затруднено из-за ремонта

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пересечении границы с Литвой через пункт пропуска "Привалка" возможны неудобства из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"В период с 19 по 30 ноября в пункте пропуска "Райгардас" будет проводиться ремонт дорожного покрытия полос движения грузовых транспортных средств. Возможны затруднения при пересечении белорусско-литовской границы через пункт пропуска", - информирует Госпогранкомитет со ссылкой на сообщение таможенной службы Литвы.
При планировании зарубежной поездки пограничники просят учитывать данную информацию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.395 BYN
|2.391 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1102 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.1973 BYN
|3.185 BYN
|3.2 BYN