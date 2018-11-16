Пересечение границы с Литвой через "Привалку" может быть затруднено из-за ремонта

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пересечении границы с Литвой через пункт пропуска "Привалка" возможны неудобства из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"В период с 19 по 30 ноября в пункте пропуска "Райгардас" будет проводиться ремонт дорожного покрытия полос движения грузовых транспортных средств. Возможны затруднения при пересечении белорусско-литовской границы через пункт пропуска", - информирует Госпогранкомитет со ссылкой на сообщение таможенной службы Литвы.

При планировании зарубежной поездки пограничники просят учитывать данную информацию.-0-