Пересечение границы с Украиной через "Веселовку" может быть затруднено из-за ремонта

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пересечении границы с Украиной в пункте пропуска "Веселовка" возможны неудобства из-за ремонта, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"Сегодня на территории белорусского автодорожного пункта пропуска "Веселовка" (с украинской стороны - "Сеньковка") с 14.00 до 18.00 на полосах движения транспортных средств будут проводиться работы по модернизации инфраструктуры. В связи с этим в пункте пропуска будет осуществляться реверсивное движение и возможны некоторые неудобства при пересечении государственной границы", - проинформировали в Госпогранкомитете.
При планировании зарубежной поездки пограничники просят учитывать данную информацию и при необходимости выбирать альтернативные маршруты движения.-0-
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