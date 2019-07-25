Переселенных из Беларуси птенцов вертлявой камышевки выпустили в дикую природу в Литве

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В литовском резервате "Жувинтас" в дикую природу выпустили 50 птенцов вертлявой камышевки, переселенных с территории белорусского ландшафтного заказника "Званец", сообщили корреспонденту БЕЛТА менеджеры проекта ПРООН-ГЭФ "Ветландс".

На новое место жительства птенцы вертлявой камышевки отправились в конце мая. Несколько недель после переезда из Беларуси они содержались в авиариях на территории литовских низинных болот. Благодаря круглосуточной заботе специалистов пернатые успешно перенесли транслокацию, адаптировались к жизни на свободе, научились летать и приобрели навыки самостоятельной охоты на насекомых. Над выхаживанием птенцов трудилась команда из 50 белорусских и литовских специалистов - орнитологов, натуралистов, волонтеров.

"Подросшие птицы хорошо адаптировались к условиям болота. Время от времени они возвращались в авиарии, чтобы подкрепиться насекомыми, которых мы оставляли. Это именно то поведение, которого ожидали. Сейчас они переживают важный процесс: птицы запоминают детали их нового дома, происходит так называемый импринтинг. Их возвращение в авиарии говорит о том, что они не покидают эту территорию и будут помнить ее как свой дом, куда они должны будут вернуться после зимовки в Африке", - отметил руководитель проекта по сохранению вертлявой камышевки в Литве Жимантас Морквенас. Он добавил, что благодаря действиям международной команды все 100% птенцов вертлявой камышевки выжили.

Уникальный метод восстановления гнездовой группировки вертлявой камышевки был опробован в мае прошлого года. Тогда из заказника "Званец" в резерват "Жувинтас" были отобраны и переселены первые 50 птенцов. Опыт был признан успешным: птенцы прижились на новом месте и были выпущены в естественные места обитания. Эксперты рассматривают возможность дальнейшего применения белорусско-литовского опыта по переселению вертлявой камышевки. Изучаются перспективы транслокации этого глобально угрожаемого вида с территории Польши в Германию.

Мероприятия по управлению в Беларуси популяцией вертлявой камышевки реализуются по проектам ЕС Life "Вертлявая камышевка" и ПРООН-ГЭФ "Ветландс". Переселение птенцов этого вида с белорусского болота "Званец" в литовский резерват "Жувинтас" для сохранения мировой популяции вертлявой камышевки - один из результатов совместной деятельности проекта "Создание сети ключевых местообитаний для обеспечения долгосрочного благоприятного охранного статуса вертлявой камышевки в Литве" и проекта "Ветландс".

Вертлявая камышевка - одна из исчезающих в Европе певчих птиц, которая ранее обитала в более чем 20 европейских странах, однако в ХХ веке ее мировая популяция сократилась на 95% из-за осушения низинных болот. Места гнездования вида сохранились в Беларуси, Украине, Польше и Литве. При этом в Беларуси гнездится около 43% мировой популяции вертлявой камышевки.-0-

Фото Сергея Гапона и Жимантаса Морквенаса