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03 января 2022, 17:46

Переселенцы из Украины: в Беларуси мы почувствовали себя по-настоящему счастливыми

Фото из архива
Фото из архива

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси мы почувствовали себя по-настоящему счастливыми. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА жительница Ветки Анна Ильина.

В Беларуси Анна со своей семьей живет с 2014 года. Из родного украинского города Ясиноватая Донецкой области их буквально вырвали страшные события. Анна признается: решиться уехать из родного места, где родилась, училась, создала семью, было непросто. Но страх за жизнь двоих детей оказался сильнее.

Военный конфликт в Украине заставил семью Ильиных принять непростое решение. За считанные часы собрали самое необходимое, теплые вещи для детей. "Был выбор: Беларусь или Россия. В Гомель пригласили родственники. Сказали: "Не переживайте, приезжайте к нам". Так и определились. 12 августа мы сели на поезд и поехали в Беларусь", - рассказала Анна. Именно в тот день в их родном городе и начались военные действия. "Первые снаряды упали на наш город в тот день, когда мы оттуда уезжали. Начали бомбить железнодорожную станцию, когда прибыл наш поезд. Мы переждали это время в привокзальном туалете. Затем удалось оперативно восстановить путевое сообщение и мы все же уехали. Также пострадал городской рынок, много ни в чем не виновных людей, которые были там. Дальше больше: бомбежек было много", - поделилась она.

О тех событиях Анна не любит вспоминать, действовали сразу по прибытии в Гомель. С первых дней определялись с вариантами для дальнейшего пути. "Конечно, искали хозяйство, где могли нас устроить всей семьей. Ведь нам нужно было и жилье, и работа. 16 августа мы были уже в Больших Немках Ветковского района. Нам предоставили дом, участок земли. Супруг и на родине работал электросварщиком на железной дороге. И здесь в хозяйстве его умения пригодились. Хороший работник везде нужен. Я работала раньше в ресторанной сфере, но и здесь мои супы и борщи механизаторам пришлись по вкусу. Устроилась поваром в хозяйстве", - добавила женщина.

Сразу горожанам было тяжело в сельской местности. Ведь они никогда не жили в деревне. "Ничего - поднялись. Впервые занялись огородом, завели хозяйство. Это действительно было начало новой жизни. Впервые сажала в землю семена, которые проросли и дали плоды. Завели хозяйство, все получилось замечательно. Надо было с чего-то начинать и вытягивать самих себя", - с улыбкой отметила собеседница.

Обосновались, почувствовали уверенность. 16 декабря 2016 года у супругов родился третий сын. Как многодетная семья Ильины получили квартиру в Ветке. "В райисполкоме подсказали, какие документы необходимо собрать. Мы написали заявление. Буквально через неделю позвонили из Ветковского райисполкома. Пригласили оформлять документы - строился пятиэтажный дом для многодетных семей в Ветке. Сейчас наслаждаемся жизнью, растим детей. Огромная благодарность за эту возможность", - рассказала Анна.

Пять лет Ильины прожили в Великих Немках, затем переселились в райцентр Ветку. Муж Сергей работает в Гомеле на заводе литья и нормалей сварщиком. Анна трудится поваром в частной организации. Старшему Богдану скоро исполнится 18 лет, учится в колледже в Гомеле. Среднему Назару восемь, он учится во втором классе, а младший, пятилетний Тимур, ходит в детский сад. "Дети мои, слава Богу, не помнят того страха в Украине. А я никогда этого не забуду. Никому не пожелаю испытать такое. Сейчас никто из коллег и соседей не может поверить в тот ужас. Воспринимают мой рассказ, как сказку или кино. Сейчас мы живем в Беларуси мирно, спокойно. Дети наши растут и развиваются. Есть уверенность, что все будет хорошо. Так и живем", - отметила она.

Вскоре Анна забрала из Донецкой области и свою маму. "Ей приходилось жить в подвале, кушать, что придется. Пенсию не получала, людям не платили зарплату. Мы собирали денежки и отправляли ей. Как только появилась возможность, перевезли маму сюда", - поделилась собеседница.

Сейчас Анна лелеет смелые мечты. "С удовольствием бы приобрели дачу. Обращусь в райисполком, надеюсь, выделят нам участок небольшой. Без земли уже не могу. Теперь понимаю, что такое вырастить свои огурцы, помидоры, клубнику для детей. За семь лет нашей жизни в Беларуси мы многого достигли. Не только жизнь своих детей, но и внуков, вижу здесь. Только в Беларуси, в мире и спокойствии, мы стали по-настоящему счастливыми", - заключила Анна Ильина.-0-

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