Переувлажнение почвы на значительной части территории осложняет проведение уборочных работ - Белгидромет

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переувлажнение почвы отмечается на значительной части территории Беларуси, что осложняет проведение уборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Наиболее неблагоприятная агрометеорологическая обстановка для полевых работ складывается в северном регионе страны, где преобладают тяжелые по механическому составу почвы. На переувлажненных участках уборка урожая, обработка почвы под посев озимых и сев крестоцветных культур, теребление льна, заготовка кормов затруднены. Вместе с тем прошедшие дожди пополнили содержание влаги в почве в юго-западной части страны, где под корнеплодами и поздними овощами отмечался ее недостаток.

"В ближайшее время ожидаемое улучшение погодных условий позволит возобновить проведение уборочных работ. Агрометеорологические условия, в первую очередь для завершения уборки хлебов, на большей части территории страны улучшатся. Однако на тяжелых почвах из-за переувлажнения работа техники по-прежнему будет осложнена", - отметили в Белгидромете. По мере повышения температурного режима агрометеорологическая обстановка будет способствовать формированию урожая зерна кукурузы, накоплению сахаров в корнеплодах сахарной свеклы.-0-