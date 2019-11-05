Перевод Избирательного кодекса на белорусский язык одобрен экспертным советом

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На очередном заседании экспертного совета по переводу законодательных актов на белорусский язык сегодня одобрен и рекомендован к размещению на Национальном правовом интернет-портале перевод Избирательного кодекса на белорусский язык, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам директора Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусcкой культуры, языка и литературы Национальной академии наук Игоря Копылова, работа над переводом была достаточно напряженной и интенсивной, поскольку велась относительно немного времени - чуть больше двух месяцев, а объем кодекса достаточно большой. Особая сложность была вызвана тем, что работа с законодательными документами требует не только знания языковых норм, но и тесного сотрудничества с юристами. Иногда одни и те же понятия в разных нормативных документах имеют разницу в трактовках.

Кроме того, важно, чтобы терминология соответствовала двум основным принципам: однозначности и системности, не должно быть синонимии.

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