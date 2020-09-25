Переводческая мастерская открылась в Республиканском институте китаеведения им. Конфуция БГУ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переводческая мастерская заработала в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

Инициатором проекта выступила опытный практикующий переводчик-синхронист, автор уникального для нашей страны "Курса-интенсива для начинающих переводчиков китайского языка" Анастасия Семашко.

"Переводческая мастерская - это бесплатный клуб для тех, кто интересуется переводом на китайский язык и хочет отрабатывать и совершенствовать практические навыки в кругу коллег. Тематические встречи в мастерской проходят офлайн раз в две недели по субботам. Практические тренинги ориентированы на работу в парах и малых группах, коллективный разбор актуальных тем и конкретных вопросов, вызывающих трудности при переводе", - рассказали в пресс-службе.

Стать участником мастерской может любой желающий, в том числе опытные и начинающие переводчики, преподаватели и студенты. Ближайшая встреча на тему "Повелители цифр" запланирована на 3 октября.-0-