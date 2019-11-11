Перевозчики чаще всего пренебрегают соблюдением режима труда и отдыха - Транспортная инспекция

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несоблюдение режима труда и отдыха стало одним из самых распространенных нарушений перевозчиков, выявляемых Транспортной инспекцией во время проверок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Результаты рейдов по контролю за соблюдением производителями транспортных работ и услуг законодательства в области транспортной деятельности за январь-сентябрь показали, что водители крайне пренебрежительно относятся к соблюдению режима труда и отдыха, а также требованиям по его учету при выполнении автомобильных перевозок", - отметила представитель инспекции.

Зачастую перевозчики выезжают на линию на переоборудованном без соответствующего на то разрешения транспорте, а также с неисправностями, при которых участие в дорожном движении строго запрещено. "Среди частых нарушений - езда без тахографа, который сохраняет историю рабочего дня, - уточнила пресс-секретарь. - Также в списке частых нарушений уклонение от правил перевозок пассажиров: необоснованный отказ водителя такси в перевозке пассажира, работа на линии с выключенным таксометром или вовсе без прибора, умышленное вмешательство в работу спидометра или таксометра".

Всего за 9 месяцев Транспортная инспекция выявила более 36 тыс. нарушений по всей стране, более 13,5 тыс. лиц привлечены к административной ответственности, выдано свыше 2,5 тыс. предписаний.-0-