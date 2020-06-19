Персонал БелАЭС впервые принял участие в межсистемной противоаварийной тренировке

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межсистемная противоаварийная тренировка оперативно-диспетчерского персонала белорусской энергосистемы состоялась 18 июня, впервые участие в ней приняли сотрудники Белорусской АЭС. Всего было задействовано более 30 человек, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.
Сценарий тренировки предусматривал отключение первого энергоблока Белорусской АЭС от энергосистемы и последующую ликвидацию аварийного режима действиями оперативного персонала и устройствами противоаварийной автоматики.
Отработано взаимодействие оперативно-диспетчерского персонала различных уровней управления: ГПО "Белэнерго", РУП "Брестэнерго", РУП "Минскэнерго", РУП "Могилевэнерго", а также дежурного персонала электросетей и электростанций.
Организатором тренировки выступила диспетчерская служба ГПО "Белэнерго".-0-