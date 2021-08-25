Персонал в сфере услуг системно обучают работе с инвалидами - Василевская

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске системно обучают персонал в сфере услуг работе с особыми клиентами - людьми с инвалидностью. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА."Минск планово адаптирует объекты, делая их доступными для инвалидов и физически ослабленных лиц. В госпрограмму мы включили объекты социальной направленности: в первую очередь нужно комплексно адаптировать здания органов социальной защиты, куда обращаются граждане за теми или иными услугами. Говорим мы и об инклюзии инвалидов - следовательно, это объекты культуры, общепита, гостиницы, пути передвижения, транспортная инфраструктура. В Минске делается многое в этом направлении", - сказала Ольга Василевская.Практически весь общественный транспорт столицы сегодня низкопольный, а на переднем бампере специальные наклейки, которые информируют о том, что транспорт доступен для граждан, имеющих особенности. С каждым годом все больше пешеходных переходов адаптируют для инвалидов по зрению."Немаловажной становится работа с персоналом заведений, которые предоставляют различные услуги: торговые, бытовые, общественного питания. Понимая, что одномоментно невозможно адаптировать все объекты торговли, общепита и т.д. под комплексный подход к безбарьерной среде, мы говорим о том, что персонал уже сейчас должен уметь работать с людьми с ограниченными возможностями. Сначала нужно понять, как помочь человеку с той или иной формой и степенью инвалидности. Поэтому у нас есть утвержденные методические рекомендации, которыми мы пользуемся и по которым обучаем персонал", - отметила Ольга Василевская.-0-