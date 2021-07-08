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08 июля 2021, 11:08

Персональные данные пациентов при эксплуатации ЦИСЗ будут обезличены

Фото из архива
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав утвердил инструкцию о порядке обезличивания персональных данных лиц, которым оказывается медицинская помощь, осуществляемого в рамках эксплуатации Централизованной информационной системы здравоохранения. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 28 мая 2021 года №64, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, сейчас ведется разработка центральной программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ). Это предусмотрено Соглашением о займе (проект "Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь") между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития.

В министерстве пояснили, что ЦИСЗ представляет собой интегрированную информационную систему, обеспечивающую хранение и обработку медицинской информации в области здравоохранения. В нее включены базы (банки) данных, реестры (регистры) в здравоохранении, единый электронный архив мединформации о пациентах, другие информационные ресурсы. Предполагается разработка различных уровней доступа пользователей к информации. При этом основной элемент системы - электронная медицинская карта пациента.

"Обезличивание персональных данных предполагается вменить оператору ЦИСЗ, указанному в п.7 положения о порядке функционирования и использования централизованной информационной системы здравоохранения, утвержденного постановлением Совета Министров №267 от 13 мая 2021 года "О порядке функционирования и использования централизованной информационной системы здравоохранения", - отметили в пресс-службе Минздрава.

Сообщается, что обезличивать персональные данные будут путем введения идентификаторов, замены состава, декомпозиции.

Также отмечается, что принятие постановления №64 позволил резидентам Парка высоких технологий приступить к активной разработке технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, систем поддержки принятия клинических решений, систем анализа медицинских изображений, результатов исследований для нужд отрасли здравоохранения. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи, активному раннему выявлению заболеваний и новообразований в организме человека.

"Постановление согласуется с целями Беларуси в развитии цифровых технологий и информационного общества", - резюмировали в Минздраве.-0-

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