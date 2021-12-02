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02 декабря 2021, 09:00

Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"

Minsk World поражает масштабами и темпами строительства! Только этой осенью ключи от своих апартаментов получили жильцы семи новостроек! На днях список пополнил дом "Калининград" в квартале "Евразия"!

И хотя в этой новостройке уже нет свободных апартаментов, вы можете выбрать любой другой дом – готовый или строящийся – и присоединиться к счастливым новоселам в Minsk World!

Просто позвоните нашим специалистам по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца, 11.

Получить консультацию, выбрать апартаменты, а также заключить договор могут не только минчане. Наши специалисты работают в 56 городах страны!

Пока вы решаетесь, давайте познакомимся в жильцами нового дома Minsk World.

Супруги Алексей и Карина
Супруги Алексей и Карина

Клиенты Алексей и Карина признаются, что до приобретения апартаментов в доме "Калининград" жили в частных домах либо пятиэтажках, поэтому выбрали в новостройке не самый высокий, седьмой этаж. По дороге в апартаменты, которые совсем скоро станут новым домом для молодой семьи, первым впечатлением стал панорамный лифт. Это очень необычно!

Так выглядит лобби дома "Калининград"
Так выглядит лобби дома "Калининград"

"Изначально мы присматривались к дому "Москва", даже приезжали сюда с детьми погулять, но потом выбрали "Калининград". Детям, кстати, здесь понравилось даже больше чем нам. С игровых площадок их было невозможно вытянуть", - рассказали супруги.

Они уверены, что когда стройка закончится, район станет еще лучше: в перспективе здесь откроется новая станция метро "Аэродромная", добраться до которой можно будет за 5 минут.

Супруги признаются, что Minsk World им очень понравился, поэтому решили построить еще одни апартаменты в квартале "Тропические острова" в доме "Аруба".

Детская площадка возле дома "Калининград"
Детская площадка возле дома "Калининград"

"За эти деньги мы не смогли бы купить даже однокомнатную квартиру в хрущевке в старом районе. А здесь новенькая и свеженькая. Конечно, мы выбрали новостройку", - улыбается Карина.

По ее словам, Minsk World – идеальный район для молодежи: здесь много спортивных и игровых площадок, вся инфраструктура – в пешей доступности. Что может быть лучше!

Такой дом трудно не заметить!
Такой дом трудно не заметить!

Яркий дом "Калининград" находится в южной части квартала "Евразия". Все, что необходимо для комфортной жизни, здесь действительно будет под рукой: детский сад в центре квартала, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних животных. В соседних кварталах появятся школы, взрослая и детская поликлиника, магазины и торговые центры, а также шикарный парк.

Таким по проекту будет Международный финансовый центр
Таким по проекту будет Международный финансовый центр

Так центр будет выглядеть с высоты птичьего полета
Так центр будет выглядеть с высоты птичьего полета

В пешей доступности – Международный финансовый центр и торгово-развлекательный центр. В перспективе это место станет центром притяжения комплекса, его экономическим сердцем.

Клиентка Алла Александровна в "Калининграде" купила квартиру для дочери. Выбрала Minsk World, потому что считает этот район перспективным. Что касается дома, он расположен удачно, в пяти минутах ходьбы будет станция метро "Аэродромная".

Алла Александровна приобрела апартаменты для дочери
Алла Александровна приобрела апартаменты для дочери

"Это новый "город в городе", проект 21 века. Мне давно хотелось жить в таком районе" , - поделилась она.

К новеньким апартаментам у женщины претензий нет: хорошие окна, ровные стены.

"Ремонт придется делать своими силами, но мы справимся с этим, это не в первый раз", - добавила она.

Камин в лобби дома "Калининград"
Камин в лобби дома "Калининград"

Особенно Алле Александровне понравился дизайн лобби и зоны отдыха.

"Я надеюсь, что жильцы нашего дома будут чистоплотными людьми и сохранят эту красоту в первозданном виде", - улыбнулась она.

Супруги Максим и Ольга
Супруги Максим и Ольга

Супруги Максим и Ольга тоже с порога оценили дизайн в лобби.

"Свежий дизайнерский взгляд, все актуально и современно", - поделились впечатлениями они.

Яркий дом, в котором будет приятно жить
Яркий дом, в котором будет приятно жить

Уникальный дизайн – это еще одна отличительная особенность каждой новостройки в многофункциональном комплексе Minsk World. Дом "Калининград" - яркий, во всех смыслах этого слова, пример.

"Мы проезжали по другим кварталам, наш дом нравится больше всего", - признается Ольга.

Муж и жена остались довольны первым визитом в новые апартаменты.

"Хорошая планировка, открытая терраса и балкон. Нравится, что есть панорамные окна, значит будет много света", - перечислили они преимущества.

Приятно видеть счастливые лица клиентов на приемке
Приятно видеть счастливые лица клиентов на приемке

Супруги уже распланировали примерный дизайн, знают, где будет спальня, детская и гостиная. Осталось только сделать ремонт и можно переезжать.

А вы хотите начать новую жизнь в одной из новостроек многофункционального комплекса Minsk World? Тогда поторопитесь! Апартаменты здесь пользуются большим спросом!

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