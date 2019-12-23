Перспективы военного сотрудничества Беларуси и Сербии обсудили в Белграде

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белграде белорусская делегация во главе с начальником Департамента международного военного сотрудничества генерал-майором Олегом Воиновым участвовала в консультациях представителей Министерства обороны Беларуси и Министерства обороны Сербии по планированию военного сотрудничества на 2020 год. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, обменялись мнениями о военно-политической обстановке в Европейском регионе и мире, а также подвели итоги сотрудничества за 2019 год.

Также белорусская делегация провела встречи с министром обороны Сербии Александром Вулиным и начальником Генерального штаба ВС Сербии генералом Миланом Мойсиловичем.-0-