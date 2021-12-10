Перцов: через новые каналы коммуникации нужно проводить правдивую классическую журналистику

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через новые каналы коммуникации нужно проводить правдивую классическую журналистику. Такое мнение высказал сегодня министр информации Владимир Перцов на VII Форуме молодых журналистов "Традиционные и новые медиа: вызовы и возможности" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это уже третий медийный форум в этом году. Все они нацелены на реформы, образование в первую очередь. Потому что наша отрасль, как мы поняли по прошлому году, не трансформировалась, но отстала. В этом плане мы немного проиграли и не успели отреагировать на те вызовы и угрозы, которые есть в медиапотреблении, в нашей стране", - сказал Владимир Перцов.

По его словам, молодое поколение в большей степени узнает новости через социальные сети и мессенджеры, в меньшей - через интернет-сайты, традиционные телевидение и радио, печатную прессу. "Чтобы отвечать всем этим вызовам и через новые каналы коммуникации проводить традиционную классическую журналистику, правдивую, потребность в которой очень высокая, мы стараемся обучить наших специалистов не только в центральных, но и, самое важное, в региональных СМИ. Нужно это для того, чтобы то, что они делают, можно было продвигать дальше, особенно для молодежи, через новые средства массовой коммуникации и информации", - отметил министр.

Организаторами форума выступает Министерство информации, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз журналистов. Среди участников - молодые журналисты государственных и региональных СМИ, представители общественных организаций, студенты факультета журналистики Белорусского государственного университета, приглашенные эксперты.

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