Перцов: доверие к фейкометам в нашем обществе достаточно низкое

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доверие к фейкометам в нашем обществе достаточно низкое, заявил журналистам министр информации Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди стали мудрее. В силу житейского опыта люди поняли, что все то, о чем в 2020 году нам трубили, выдавали за правду, оказалось ложью, и уже доверие к таким фейкометам достаточно низкое в нашем обществе, - сказал Владимир Перцов. - К тому же мы видели достаточно резкое снижение подписок на альтернативные СМИ в интернете, мессенджерах и так далее. Это хорошая тенденция. Это излечение общества, получение такого антидота к тем фейкам в эпоху постправды, которую мы наблюдаем".

Сегодня проходит заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основных задачах ведомства на 2022-й. Она проходит в комбинированном формате: офлайн - в Доме прессы в Минске, а представители регионов подключились к общению онлайн.-0-

Владимир Перцов