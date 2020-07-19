Перцов: драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою позицию

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы протестных акций используют граждан как пушечное мясо. Такое мнение выразил директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Правоохранительные органы наверняка видят эти закрытые чаты, как организаторы, кукловоды, сценаристы этих протестных мероприятий используют граждан как пушечное мясо. Честно говоря, тех, кого задержали и кто попадет под уголовные преследования (а нападение на милиционера - это в любой стране мира тяжелое преступление), им не жалко. Для исполнения своего политического заказа или какого-то другого за деньги им не жалко этих людей. А нам остается только еще раз призвать разумных людей, родителей молодежи, которая пошла, желая быть приобщенной к какому-то историческому событию или в силу своего возрастного протеста, одуматься", - сказал Владимир Перцов.

Он подчеркнул, что сопротивления и драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою политическую позицию. "Мы всегда хотим, чтобы наше общество двигалось в сторону цивилизованной демократии, но, к сожалению, этим людям, которые работают по технологиям, кукловодят из-за рубежа и реализуют "оранжевые революции", это не надо", - добавил руководитель представительства МТРК "Мир".

Директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук отметил, что во всех протестных акциях есть координаторы за границей и исполнители на местах. "Это очень подготовленные ребята. Вы рассмотрите внимательно снимки и заметите - крепкие, физически подготовленные, умеющие, скажем так, драться люди. И рядом стоят с оцепеневшими лицами подростки, которым, наверное, по 16 лет даже. Они пошли на хайп, потому что Вася шел, потому что мозги обработали, - считает он. - Сейчас пошли открытые провокации, и дальше идет разрушение одного из столпов общества - правоохранительной системы. Идет дискредитация молодых парней в форме, которые, по сути, защищали законность и всех остальных".

Дмитрий Жук обратил внимание, что во время протестов 14 июля в Минске одному из участников акции стало плохо и ему помогли правоохранители. "Давайте не будем забывать, что, если что-то не так, мы идем, обращаемся к государственным структурам. И приехала государственная скорая, и положили этого человека в государственную больницу", - констатировал главный редактор.

Руководитель телеканала ОНТ Марат Марков заявил, что акция 14 июля похоронила миф о мирном характере протестов. "На самом деле, революция возможна только тогда, когда на улицу выйдут не тинейджеры, не сторонники ванильного "Инстаграма" или модного "Телеграма", а зрители телевизионных каналов, читали "СБ" и суровые пользователи "Одноклассников". Это будет означать, что большинство в обществе воспринимает ситуацию как негативную. Но мы видим, что этого нет", - отметил он.-0-