Перцов: эпоха мудрых политиков в Европе закончилась

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпоха мудрых политиков в Европе закончилась. Такое мнение высказал министр информации Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мне кажется, что эпоха мудрых политиков, к сожалению, в Европе закончилась", - сказал Владимир Перцов. По его словам, сейчас там остались "слабо понятные популисты из сферы масс-маркета".

"Они не планируют никакого будущего, гонятся только за рейтингами, ездят на танках, больше только какие-то пиар-акции проводят и говорят штампами", - обратил внимание министр.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь отметил, что европейская цивилизация была сильной благодаря своему консерватизму. "На сегодняшний день от этого консерватизма не осталось практически ничего. Зачем подменили понятия: как обычно, чтобы управлять. И сегодня эти люди из масс-маркета, как вы сказали, выгодны почему: это классные исполнители. Они будут проводить линию, но определять ее им не суждено", - сказал он.-0-