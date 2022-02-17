Перцов: иновещание позволяет жителям многих стран объективно увидеть, чем живет Беларусь

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иновещание позволяет жителям многих стран объективно увидеть, чем живет Беларусь. Об этом заявил журналистам министр информации Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уникальная страна. У нас здесь более 3 тыс. средств массовой информации - печатных, электронных, в основном русскоязычных, - из-за рубежа распространяется достаточно открыто. Такого нет ни на Востоке, ни на Западе, - сказал Владимир Перцов. - Такие ресурсы, как "Мир 24" и "Беларусь 24", - это ресурсы в рамках межгосударственных соглашений, которые эффективно представляют государственную экономическую, культурную позицию нашей страны, по сути, являются нашим иновещанием. Эффективные проекты, которые в общем-то и позволяют жителям многих стран - и на Востоке, и на Западе - увидеть, чем объективно живет Беларусь, какие у нас есть проблемы, какие у нас есть решения уникальные и как хорошеет наша страна".

Владимир Перцов

Министр подчеркнул: "За последние годы сделано многое, и зачастую те, кто формирует позицию у читателя и зрителя за рубежом, формируют ее, мягко говоря, не совсем объективно".

Сегодня проходит заседание коллегии Министерства информации по итогам работы отрасли в 2021 году и основным задачам ведомства на 2022-й. Она проходит в Доме прессы в Минске, представители регионов подключились онлайн.-0-