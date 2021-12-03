Перцов: молодежи нужно привить антидот от сокрушительной лжи о ВОВ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи нужно привить антидот от сокрушительной лжи о Великой Отечественной войне, который есть у старшего поколения, заявил министр информации Владимир Перцов. Он принял участие в открытии временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, мы долгое время считали, что о Великой Отечественной все уже сказано и написано. "Что есть полное понимание значения Великой Победы, построения того послевоенного мира, тех соглашений, тех результатов Нюрнбергского процесса, который определил, кто был преступником, а кто был в составе государств-победителей. И, может быть, у нас было такое излишнее самоуспокоение. Поскольку мы увидели не то чтобы искажение, а откровенное перевирание, переписывание итогов Великой Отечественной войны, каких-то частных обстоятельств через публикации в интернете, через игры, художественные формы, фильмы и так далее. И мы дошли до того, что при работе с молодежью натыкаемся на то, что молодые люди указывают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз, что в войне победили американские солдаты, что участие советского народа, Советского Союза практически мизерное", - рассказал Владимир Перцов.

По его словам, сегодня нужно всеми возможными способами и средствами остановить эту сокрушительную ложь, которая на нас обрушилась. "И которая влечет за собой очеловечивание фашистов, тех преступлений нацистской коалиции. Нужно идти через формы, которые Постоянный комитет Союзного государства использует в виде конференций, выставок, круглых столов, через документальные и художественные фильмы, издание книг, через какие-то компьютерные игры, которые очень влияют на молодое поколение, для того, чтобы донести ту историческую правду. Для того, чтобы привить тот антидот, который есть еще у нашего поколения", - отметил министр.

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.

Кроме того, сегодня состоялся круглый стол в онлайн- и офлайн-форматах, приуроченный к памятной дате. Прошло обсуждение актуальных вопросов сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и защиты исторической правды.-0-

Фото Оксаны Манчук