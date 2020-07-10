Перцов: оскорбления и угрозы в интернете должны жестко пресекаться правоохранителями

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оскорбления и угрозы в интернете должны жестко пресекаться правоохранителями. С такой позиции в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" выступил директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.

"Демократия заканчивается там, где нарушаются права другого человека. Оскорбления, угрозы жизни и здоровью и другие незаконные проявления (где бы они ни были: на улице, на заборе или в интернете) - это все должно четко и жестко пресекаться правоохранительными органами", - подчеркнул Владимир Перцов.

Во время передачи вспомнили недавнюю встречу главы государства с предстателями СМИ и его заявление о том, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности. "Хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет. Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений. "Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… - отметил Президент. - Каждый из вас получил порцию (негатива. - Прим. БЕЛТА), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство".

По мнению заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича, нападки на граждан в интернете за их прогосударственную позицию - это попытка показать, что таких людей, которые поддерживают нынешнюю власть, меньшинство. "На самом деле, их большинство. А попытка была показать, что их мало, что их голос ничего не значит, что ты идешь против большинства", - убежден политик.-0-