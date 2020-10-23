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23 октября 2020, 22:30

Перцов: протестные акции в Беларуси организованы не гражданами, а иностранными спецслужбами

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. Скриншот видео "Беларусь 1"
Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. Скриншот видео "Беларусь 1"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестные акции в Беларуси организованы не гражданами, а иностранными спецслужбами. Такое мнение высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи обсуждалась работа Telegram-каналов, авторы которых сейчас находятся в Польше и поддерживаются местным правительством. Было отмечено, что сперва по их наводке раскрываются личности белорусских правоохранителей, затем устраиваются поджоги домов силовиков.

"А если бы такое появилось относительно польских спецслужб или полиции, как бы они это расценивали? Или в Польше все нормально с демократией? Там тоже идут митинги, и на то у польских фермеров есть вполне серьезные основания: миллионы людей останутся без работы в тот непростой период", - заметил Владимир Перцов.

"Я не верю в случайности, я верю в логику. Думать, что это яснолицые мальчики или девочки придумывают сообщения о том, чтобы парализовать дороги, раскрывать данные работников силовых структур? Это же не партизанская борьба, как хотят ее выставить, не гражданский протест. Это конкретная подрывная и диверсионная деятельность, и ею занимаются спецслужбы. Это все называется гибридной войной или войной в "серой зоне", чтобы расшатать, ослабить экономику страны", - добавил он.

Информационную кампанию курируемых из-за рубежа Telegram-каналов главред издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь назвал четко спланированной акцией, направленной на блокировку белорусской экономики.

"Чем настоящий политик отличается от продажного? Настоящий политик, тем более который руководит государством, в первую очередь заботится о гражданах. Это значит, что он не будет культивировать в обществе раскол, самые низменные чувства. Мы уже имеем факты, когда почтальон сливает данные (личные данные правоохранителей. - Прим. БЕЛТА), когда их слить могут бывшие сотрудники. Вы хоть раз слышали заявление от альтернативного политика, что в воскресенье выходить не надо, потому что COVID-19?" - спросил участников программы руководитель телеканала ОНТ Марат Марков, напомнив, что Президент не поддержал проведение масштабного митинга в том числе из-за эпидемической ситуации.-0-

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