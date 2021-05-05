Перцов: с прошлой "Золотой Литеры" белорусская журналистика изменилась кардинально

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С прошлой "Золотой Литеры" белорусская журналистика изменилась кардинально. Такое мнение высказал сегодня министр информации Владимир Перцов на торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов XVII Национального конкурса "Золотая Литера", передает корреспондент БЕЛТА.

"С прошлого года и к этой "Золотой литере" журналистское сообщество, белорусские медиа, читатели, зрители, пользователи изменились кардинально. Если раньше нас можно было обвинять в том, что белорусская журналистика была повествовательно-охранительной, доброй, где-то беззубой, то теперь так сказать про белорусские медиа совершенно невозможно. Изменились мы, наши потребители контента. Теперь они уже снова тянутся за словом профессионального, настоящего журналиста, потому что наелись новой гражданской журналистики, фейков. Вот этим отличаемся мы от того прошлого года", - сказал Владимир Перцов.

Министр информации также отметил, что в регионах работают очень креативные журналисты. "Может быть, финансовая, материально-техническая составляющая не такая, как у столичных медиа, но, по крайней мере, в тех условиях, в которых они работают, они создают замечательные проекты".

"Действительно, в этом году из более чем 400 проектов большая часть пришла из регионов, которые очень подтягиваются. В своей дальнейшей работе мы будем обучать региональные медиа, как работать в новых условиях, как не только копипастить статьи из печатных вариантов своих изданий и перетаскивать их в интернет, но и как создавать специальный контент для интернета, как продвигать его в социальных сетях и мессенджерах", - добавил он.

В 2021 году на конкурс представлено около 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий в 25 номинациях.

"Золотая литера" проводится ежегодно для содействия развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств и сетевых изданий Беларуси, актуализации значимых тематических направлений деятельности СМИ по реализации государственной информационной политики, повышения профессионального и идейно-содержательного уровня СМИ, стимулирования творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства СМИ.

Организатор конкурса - Министерство информации.-0-

Во время награждения