Перцов: среди городских СМИ агентство "Минск-Новости" - одно из самых прогрессивных

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди городских СМИ агентство "Минск-Новости" - одно из самых прогрессивных. Таким мнением с журналистами поделился министр информации Беларуси Владимир Перцов во время торжественного мероприятия, посвященного 20-летию агентства "Минск-Новости", которое проходит в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

В Минской городской ратуше сегодня собралось руководство Мингорисполкома, министерств информации, здравоохранения, столичных профсоюзов, чтобы поздравить сотрудников агентства "Минск-Новости" с юбилеем и наградить их почетными грамотами. "Среди разнообразных средств массовой информации, которые сейчас работают в маленьких и больших городах, агентство "Минск-Новости" - одно из самых прогрессивных, - сказал Владимир Перцов. - Оно представляет собой агрегацию кросс-платформенности разнообразных медиаресурсов, где внимание уделяют и классическим СМИ - газетам, но также и социальным сетям. Они всегда в поисках наиболее удобной платформы для передачи горожанам новостей".

Как отметил министр информации, агентство на протяжении двадцати лет отражало те изменения, которые происходили в Минске. Благодаря проделанной работе и архивам этого СМИ можно увидеть, сколько труда и любви было вложено в развитие столицы.

Аналогичного мнения придерживается и министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич, который также подчеркнул, что именно благодаря средствам массовой информации можно не только следить за теми событиями, которые происходят в городе и стране сейчас, но и возвращаться к тому, что происходило ранее. "Город изменился, но все преобразования всегда находили отражение на страницах газет, в видеороликах телеканалов, а также агентства "Минск-Новости". За становлением его следил, часто взаимодействовал, поэтому могу сказать, что подача материалов всегда профессиональная, многогранная и интересная", - поделился министр.

Также помимо чествования сотрудников агентства во время торжественного мероприятия в городской ратуше состоялось открытие передвижной фотовыставки "Как прекрасен этот Минск, посмотри!", которая подготовлена совместно с Белорусским телеграфным агентством. На снимках отражен Минск во всем многообразии событий, которые происходили в столице, лицах людей, проживающих в городе.

Агентство "Минск-Новости" - столичный информационный холдинг, в состав которого входят печатные и электронные СМИ: информационное агентство, газеты "Минский курьер" и "Вечерний Минск", радиостанция "Радио Минск", детский журнал "Качели".-0-

Фото Оксаны Манчук